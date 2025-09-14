Beşiktaş'ın Atalanta'dan kiraladığı Malili oyuncu El Bilal Toure için flaş bir iddia gündeme geldi.

OPSİYON ÜCRETİ

Il Giorno'nun haberine göre, 23 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonunun 17-18 milyon euro aralığında olması beklendiği kaydedildi.

ZORUNLU HALE GELECEK

Haberde, belirli şartların yerine getirilmesi durumunda opsiyonun zorunlu hale geleceği belirtildi.

Atalanta, El Bilal Toure için 2023 yaz transfer döneminde Almeria'ya 30 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.

Golcü oyuncu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Başakşehir'e karşı attı.