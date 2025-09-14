İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Beşiktaş'ta El Bilal Toure gerçeği! Satın alma opsiyonu dudak uçuklattı!

Beşiktaş'ın Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı El Bilal Toure ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Golcü futbolcunun satın alma opsiyonunun 17-18 milyon euro bandında olduğu kaydedildi.

Haber Merkezi14 Eylül 2025 Pazar 16:56 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Atalanta'dan kiraladığı Malili oyuncu El Bilal Toure için flaş bir iddia gündeme geldi.

OPSİYON ÜCRETİ

Il Giorno'nun haberine göre, 23 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonunun 17-18 milyon euro aralığında olması beklendiği kaydedildi.

ZORUNLU HALE GELECEK

Haberde, belirli şartların yerine getirilmesi durumunda opsiyonun zorunlu hale geleceği belirtildi.

Atalanta, El Bilal Toure için 2023 yaz transfer döneminde Almeria'ya 30 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.

Golcü oyuncu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Başakşehir'e karşı attı.

