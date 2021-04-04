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Spor

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Halil Umut Meler tepkisi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Kocadağ, MHK ve hakem Halil Umut Meler'i sert dille eleştirdi.

04 Nisan 2021 Pazar 21:49 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 21:53
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Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetici Emre Kocadağ, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları;

VAR, sarı karta karışmıyor ama burada pozisyon zaten hakem Halil Umut Meler'in önünde... Önce koşarak geliyor, sonra duruyor.

HODRİ MEYDAN!

MHK, Halil Umut Meler'i atamak istiyorsa haftaya da bizim maçımıza atasın. Hodri meydan, atasınlar bakalım.

SAVAŞ AÇMAK İSTİYORSA...

MHK, Beşiktaş'a karşı bir savaş açmak istiyorsa Halil Umut Meler'i bir kez daha Beşiktaş maçına atayacaktır.

HAKEMİ DE YENERİZ

Halil Umut Meler'i isterlerse 4-5 kez daha atasınlar. Biz iyi oynadıktan sonra hakemi de yeneriz, plan yapanları yeneriz, herkese yeneriz.

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