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Spor

Beşiktaş'ta Emrecan Bulut ile yollar ayrıldı

Süper Lig devi Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcusu Emrecan Bulut'un Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.

2 Ağustos 2024 Cuma 23:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Emrecan Bulut ile yollar ayrıldı
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Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu kadrosuna katan Beşiktaş, genç futbolcusu Emrecan Bulut'un Karadeniz ekibine nihai transferinin gerçekleştiğini duyurdu.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"2024-25 sezonu yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'a geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Emrecan Bulut'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varılmıştır.

Emrecan Bulut'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

21 yaşındaki futbolcu, geçen yaz Somaspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve ara transfer döneminde Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderilmişti.

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