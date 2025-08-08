Beşiktaş'ta Ernest Muçi endişesi

UEFA Konferans Ligi elemelerinde St. Patrick's ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'a Ernest Muçi'den kötü haber geldi.
Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı. Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Ernest Muçi, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıktı.
Beşiktaş Muçi yerine 59. dakikada Keny Arroyo oyuna dahil oldu.
RASHICA İSE KADRODA YER ALMADI
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, hastalığı nedeniyle St. Patrick's maçı kadrosunda yer almadı.
Karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Rashica'nın hastalandığı için kadrodan çıkarıldığını belirtti.
Norveçli teknik adam, 29 yaşındaki oyuncunun otelde kaldığını dile getirdi.