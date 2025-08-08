İSTANBUL 30°C / 22°C
Spor

Beşiktaş'ta Ernest Muçi endişesi

Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Konferans Ligi'nde oynanan St. Patrick's maçında sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Muçi yerini Keny Arroyo'ya bıraktı.

8 Ağustos 2025 Cuma 01:24
Beşiktaş'ta Ernest Muçi endişesi
UEFA Konferans Ligi elemelerinde St. Patrick's ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'a Ernest Muçi'den kötü haber geldi.

Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı. Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Ernest Muçi, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıktı.

Beşiktaş Muçi yerine 59. dakikada Keny Arroyo oyuna dahil oldu.

RASHICA İSE KADRODA YER ALMADI

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, hastalığı nedeniyle St. Patrick's maçı kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Rashica'nın hastalandığı için kadrodan çıkarıldığını belirtti.

Norveçli teknik adam, 29 yaşındaki oyuncunun otelde kaldığını dile getirdi.

