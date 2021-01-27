Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun acı günü

DHA 27 Ocak 2021 Çarşamba 14:23 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 14:23

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah sağanak ve sulu kar yağışı altında, ilk on beş dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. İdmana babaannesi vefat eden kaleci Ersin Destanoğlu katılamadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.