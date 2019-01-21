12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3214
  • 6,052
  • 218.287
  • 97.955
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta Erzurum mesaisi!

Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
 
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
 
Antrenmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, dar alanda pas çalışmalarının ardından taktik idman yaptı.
 
İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
 
Siyah-beyazlı ekip, yarın sabah gerçekleştirilecek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Suriye´de ABD- terör örgütü YPG konvoyuna intihar saldırısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Rusya'yı ziyaret edecek

Başkan Erdoğan, Rusya'yı ziyaret edecek

Fransa'dan internet devine ağır ceza

Fransa'dan internet devine ağır ceza

Gerilim yükseliyor: Misliyle karşılık görecekler

Gerilim yükseliyor: Misliyle karşılık görecekler

Satürn'de günler kısaldı

Satürn'de günler kısaldı

Kerç Boğazı'nda Türklerin de bulunduğu gemi yandı: 10 ölü

Kerç Boğazı'nda Türklerin de bulunduğu gemi yandı: 10 ölü

Başkan Erdoğan'dan Eşref Gani'ye taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Eşref Gani'ye taziye mesajı

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Sonuna kadar gideceğiz

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Sonuna kadar gideceğiz

Netanyahu'dan İran ve Suriye'ye gözdağı

Netanyahu'dan İran ve Suriye'ye gözdağı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan marketlere uyarı

Başkan Erdoğan´dan marketlere uyarı

Çin'in Bisiklet Mezarları

Çin'in Bisiklet Mezarları

Rusya'dan görenleri şaşkına çeviren kareler

Rusya'dan görenleri şaşkına çeviren kareler

Dünyanın en ünlü köpeği Boo hayatını kaybetti

Dünyanın en ünlü köpeği Boo hayatını kaybetti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA