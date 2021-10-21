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Spor

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala'nın bileti kesildi

Beşiktaş taraftarının Sporting Lizbon maçında ıslıkladığı Fabrice N'Sakala'yı teknik heyet de gözden çıkardı.

Sabah21 Ekim 2021 Perşembe 10:58 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 10:58
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Sporting Lizbon maçında taraftarların ıslıkladığı Fabrice N'Sakala'yı teknik heyet de gözden çıkardı.

Sezon sonu bitecek sözleşmesi 25 resmi karşılaşmada forma giymesi halinde 1 yıl daha uzayacak olan Kongolu futbolcu ile yola devam edilmemesi kararı alındı. N'Sakala'ya Sporting maçının ardından taraftar da tepki göstermişti.

Sabah'ın haberine göre, şu ana kadar 7 maçta görev alan 31 yaşındaki sol bek, kalan müsabakalarda sadece zorunlu hallerde şans bulacak. Bu mevkide artık forma düzenli olarak Rıdvan Yılmaz'a verilecek.

Böylelikle 25 maç sayısına ulaşamayacak olan N'Sakala ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

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