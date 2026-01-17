Beşiktaş'ta Felix Uduokhai kararı: Ayrılık şimdilik rafa kalktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, geleceği merak edilen Felix Uduokhai ile ilgili karar verildi.
Siyah-Beyazlı takımdan ayrılması beklenen Uduokhai'nin, Gabriel Paulista'nın sürpriz ayrılığı nedeniyle şimdilik takımda kalması bekleniyor.
TRANSFERLERDEN SONRA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
Alman futbolcunun durumu savunma hattına yapılacak transferlerden sonra yeniden değerlendirilecek.
BEŞİKTAŞ'TA 48 MAÇ
Felix Uduokhai, siyah beyazlı formayla 48 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı üretemedi.
Uduokhai, 2024 yazında Augsburg'dan 5.5 milyon euroya transfer edilmişti.