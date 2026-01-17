İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Felix Uduokhai kararı: Ayrılık şimdilik rafa kalktı
Spor

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai kararı: Ayrılık şimdilik rafa kalktı

Beşiktaş'ta geleceği merak edilen Felix Uduokhai'nin, Paulista'nın ayrılığı sonrası takımda kalmasına karar verildiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ17 Ocak 2026 Cumartesi 13:10 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai kararı: Ayrılık şimdilik rafa kalktı
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, geleceği merak edilen Felix Uduokhai ile ilgili karar verildi.

Siyah-Beyazlı takımdan ayrılması beklenen Uduokhai'nin, Gabriel Paulista'nın sürpriz ayrılığı nedeniyle şimdilik takımda kalması bekleniyor.

TRANSFERLERDEN SONRA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Alman futbolcunun durumu savunma hattına yapılacak transferlerden sonra yeniden değerlendirilecek.

BEŞİKTAŞ'TA 48 MAÇ

Felix Uduokhai, siyah beyazlı formayla 48 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı üretemedi.

Uduokhai, 2024 yazında Augsburg'dan 5.5 milyon euroya transfer edilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.