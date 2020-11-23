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Spor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi mesaisi başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

DHA23 Kasım 2020 Pazartesi 17:21 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 17:21
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İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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