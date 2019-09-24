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Beşiktaş'ta Fikret Orman istifa etti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, istifa ettiğini açıkladı.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi. Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var diyen Orman, yarın olağanüstü toplanacaklarını belirtti.
 
Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;
 
"Stat yapılırken hayatımı burada geçirdim her tuğlada emeğim var"
 
Buradaki tek amacım Beşiktaş'a hizmet etmek oldu, başka bir amaç için burada bulunmadım. Ben Beşiktaş başkan olduğum sürece kimsenin kaldıraç noktası olmadım tribünlerle bir yere gelmedim tüm desteğimi Beşiktaş taraftarından aldım. Başkanlık süresinde kimseye askıntı olmadım kimseden bir şey istemedim hiçbir kampanya yapmadım. Stadı 1 sene içinde 2 üzerinde kurumdan geçer izin aldık ortada hiçbir izin yok Cumhurbaskanımız bize çok destek oldu. Stat yapılırken hayatımı burada geçirdim her tuğlada emeğim var. İzinleri aldık, stadı yaptık. 2 sene göçebe gibi oynadık. FFP yüzünden Avrupa'ya gidemedik. Beşiktaş'ın geliri yoktu.
 
"Namusumuzla irdelendik"
 
Taraftar gruplarından destek istemedim zaten destek de görmedik. Hatırlıyorum Olimpiyat'ta bir maçta geriye düşünce tribünler boşalmıştı. Futbol takımımıza birçok star oyuncuyu kattık. Mario Gomez'ler, Demba Ba'lar geldi. Bu süreçte Beşiktaş taraftarıyla hep beraberdik. Türkiye'nin her yerine gittik. Çorum, Van, Kars, Uşak... Beşiktaşlıları bir araya getirmek için yaptım bunları. Beşiktaş TV'yi kapattık ama müthiş bir yer yaptık burayı. Geçen sene iç dinamiklerle uğraşmak zorunda kaldık. Kısır çekişmeler, sosyal medyadan insanları örgütlemek... Dışarıdan anlatılmaz, bunlarla muhatap olmak çok yorucu bir şey. Namusumuzla irdelendik ve bu bir tezahürat haline geldik.  Artık anlamaya başladım. Pusu kültüründen işler daha farklı noktaya gitmeye başladı. Artık hep bir olumsuzluk var. İnsanlar mutsuz.
 
"Beşiktaş'taki görevimi tamamlıyorum"
 
Ben bu süreci yaparken hep Beşiktaş'a faydam olsun diye yaptım, kimseyle kavga etmedim. Ettiklerimle de Beşiktaş menfaatleri için ettim. Kavgam Beşiktaş'la alakalıydı. Artık o süreçten sonra da 'Ben bu işi neden yapıyorum?' diye kendimi sorgulamaya başladım. Benim mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Beşiktaş'ta bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Yarın Beşiktaş yönetimini toplayacağım. Beşiktaş'taki görevimi tamamlıyorum. Ben kimseye bir kötülük yapmadım. Ne yaptıysam Beşiktaş için yaptım. Helal hoş olsun.
 

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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