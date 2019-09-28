AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA seçim rüzgarları esmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlılar’da Başkan Fikret Orman’ın istifa kararı almasının ardından önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında olağanüstü seçimli genel kurul kararının resmiyete dökülmesi kulisleri hareketlendirdi. Seçim 13 Ekim’de olacak. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim’de gerçekleşecek. Camianın deneyimli isimlerinin aralarında bulunduğu Divan Kurulu’nun büyük bölümü Başkan Fikret Orman’ın yeniden aday olmasını istiyor. Bu konuda Orman’a da büyük baskı yapılıyor.

6 iSiMLE YOLLAR AYRILACAK

Yapılanlardan dolayı kızgın ve üzgün olan Başkan Orman, Divan Kurulu’nun büyük bir bölümünden gelen destek üzerine yeniden aday olmayı düşünmeye başladı. Orman’ın, bu destek sonrası yakın çevresi ile yaptığı sohbet toplantılarında “Ben yorgun değilim. Sadece kızgın ve üzgünüm. Destek için teşekkür ederim” ifadelerini kullandığı kaydedildi. Başkan Fikret Orman’ın kısa bir süre içinde net olarak kararını vermesi ve açıklaması bekleniyor. Başkan Orman, ‘Devam’ demesi halinde seçime 10 kişilik yönetimden 6 ismi değiştirerek girmeyi planlıyor.

AHMET NUR ÇEBi FRENE BASTI

Geçmiş dönemde, “Fikret Orman aday olursa, aday olmam” diyen Ahmet Nur Çebi’nin de Orman’ın yeniden seçime gitme ihtimalinin ortaya çıkması üzerine frene bastığı öne sürüldü. Beşiktaş’ın İkinci Başkanı Serdal Adalı ise sessizliğini koruyor. Son seçimde Orman’ın karşısına çıkan Hürser Tekinoktay’ın ise aday olması kesinleşti. Tekinoktay bu konuda çalışmalarına hız vermiş durumda. Beşiktaş’ın 15 bin civarında üyesi bulunuyor. Son seçime baktığımızda ise oy kullanan üyelerin sayısı 6 bini geçmiyor.