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Spor

Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Edvardsen sürprizi

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kadro planlamasına başlayan Beşiktaş, yüksek maliyetine rağmen verim alınamayan Ciro Immobile ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Mustafa Hekimoğlu'nun yanına Go Ahead Eagles forması giyen Victor Edvardsen'i ekleyerek gol sorununu çözmek istiyor.

Akşam10 Mayıs 2025 Cumartesi 08:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Edvardsen sürprizi
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Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talimatları doğrultusunda, kadro yenileme çalışmalarına başladı. Yüksek maliyetine rağmen istenilen verimi veremeyen İtalyan yıldız Ciro İmmobile ile yolların ayrılması gündemde. Semih Kılıçsoy'un da gelişimi için kiralık gönderilmesi planlanıyor. Siyah-Beyazlılar, genç yetenek Mustafa Hekimoğlu'nun yanı sıra tecrübeli bir isim ile skor üretme işini garantiye almak istiyor. Bu doğrultuda Beşiktaş, Go Ahead Eagles forması giyen Victor Edvardsen'i radarına aldı. Hollanda basınında çıkan haberlere göre oyuncu Kara Kartal'a sıcak bakıyor.

UZUN TOPLARDA OLDUKÇA BAŞARILI

RTV Oost'un haberine göre, Hollanda ekiplerinden Go Ahead Eagles formasıyla istediği süreleri alamayan İsveçli golcü, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor. 29 yaşındaki tecrübeli santrafor bu sezon 37 maçta 9 gol ve 6 asistlik skor katkısı üretti. Victor Edvardsen, uzun toplardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sağ ayağını kullanan oyuncu, aynı zamanda forvet arkası ve sol kanatta da görev alabiliyor. Kulübüyle sözleşmesi Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 900 bin euro olarak tahmin ediliyor.

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