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Spor

Beşiktaş'ta Francisco Montero, Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den transferi Francisco Montero lisans çıkarılamadığı için Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

11 Eylül 2020 Cuma 18:16 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 18:16
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Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Pazar günü oynanacak olan zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Siyah beyazlıların yeni transferi Francisco Montero'nun lisansı henüz çıkarılmamıştı.

Enzo Roco ile yolların ayrılmasının ardından gözler Montero'nun lisansının çıkarılmasını çevrilmişti.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Ortacizgi.com'un edindiği bilgiye göre; 21 yaşındaki İspanyol oyuncunun lisans işlemleri yetiştirilemedi.

Francisco Montero, Pazar günü Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Montero'nun lisans işlemlerinin gelecek hafta tamamlanacağı belirtildi.

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