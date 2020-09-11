Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Pazar günü oynanacak olan zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Siyah beyazlıların yeni transferi Francisco Montero'nun lisansı henüz çıkarılmamıştı.
Enzo Roco ile yolların ayrılmasının ardından gözler Montero'nun lisansının çıkarılmasını çevrilmişti.
TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK
Ortacizgi.com'un edindiği bilgiye göre; 21 yaşındaki İspanyol oyuncunun lisans işlemleri yetiştirilemedi.
Francisco Montero, Pazar günü Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Montero'nun lisans işlemlerinin gelecek hafta tamamlanacağı belirtildi.