Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Valentin Rosier ve Gedson Fernandes tehlikesi!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, yarın HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 19 puan toplayan siyah-beyazlılar, puan cetvelinde 6. sırada bulunuyor. Henüz ligde galibiyetle tanışamayan HangiKredi Ümraniyespor ise 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

ŞENOL GÜNEŞ İKİNCİ DÖNEMİNE İKİNCİ DALYA İLE BAŞLAYACAK

Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yarınki karşılaşma Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci döneminin başlangıcı olacak.

Cuma günü yapılan imza töreniyle göreve başlayan Güneş, aynı zamanda Beşiktaş'ta 200. resmi maçına çıkmış olacak.

4 sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 404 gol atarken, kalesinde 220 gol gördü.

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, yarınki mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Ümraniyespor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

GHEZZAL YOK, SAİSS BELİRSİZ

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Rachid Ghezzal yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Hatayspor maçlarında görev alamayan tecrübeli savunma oyuncusu Romain Saiss'in durumu ise henüz netlik kazanmadı. Takımla çalışmalara başlayan siyah-beyazlı oyuncunun durumu yapılacak son değerlendirmelerden sonra belli olacak. Tedavisi devam eden Emrecan Uzunhan'ın da yarınki maçta forma giymesi beklenmiyor.