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Spor

Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisi sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları sürüyor.

7 Mart 2025 Cuma 16:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisi sürüyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı başkan Serdal Adalı izledi.

Bir günlük iznin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. Antrenman pas çalışmasının ardından tam saha çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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