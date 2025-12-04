İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4555
  • EURO
    49,6955
  • ALTIN
    5732.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisinde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıkları

AA4 Aralık 2025 Perşembe 14:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisinde
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Siyah-beyazlı ekibin idmanı pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Son günlerde antrenmanlara katılmayan Portekizli oyuncu Rafa Silva da bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.