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Spor

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes operasyonu! 5 yıllık sözleşme tamam

Beşiktaş, iç transferde bir hamle daha yaparak Gedson Fernandes ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Portekizli yıldızın 1.7 milyon euro olan maaşı 2.5 milyon euro seviyesine çıkarıldı. Başkan Serdal Adalı, Benfica'nın elinde bulunan yüzde 50'lik hissenin de alınması için talimat verdi. İşte ayrıntılar...

Akşam7 Mart 2025 Cuma 08:30 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes operasyonu! 5 yıllık sözleşme tamam
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Kara Kartal, iç transferde Mert Günok, Necip Uysal ve Mustafa Hekimoğlu'nun ardından Gedson Fernandes'te de mutlu sona ulaştı. Menajeriyle yapılan görüşmede mutlu sona ulaşan Siyah-Beyazlılar, Gedson Fernandes ile 5 yıllık sözleşme uzattı.

Portekizli yıldızın 1.7 milyon euro olan maaşında iyileştirmeye gidilerek yaklaşık 2.5 milyon euro civarına yükseldiği aktarıldı. Başkan Serdal Adalı, Benfica'nın sahip olduğu yüzde 50 hisse için de talimat verdi. En kısa sürede Gedson'un tapusunun tamamına sahip olunacak. 2022-23 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan 26 yaşındaki orta saha, bu sezon 37 maçta 3 bin 143 dakika süre aldı. 8 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

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