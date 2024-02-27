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Spor

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yerine Salih Uçan!

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kart cezalısı olan Gedson Fernandes yerine Salih Uçan forma giyecek.

Takvim27 Şubat 2024 Salı 10:33 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yerine Salih Uçan!
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Beşiktaş'ta yavaş yavaş hafta sonunda oynanacak maçın kadrosu şekillenmeye başladı.

Siyah-beyazlılarda Portekizli orta saha Gedson Fernandes İstanbul maçında gördüğü sarı kartla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmüştü.

GEDSON YERİNE SALİH UÇAN

Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un da yıldız ismin yerine Salih Uçan'ı oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Deneyimli hocanın 30 yaşındaki oyuncunun idman performansından memnun olduğu da gelen haberler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 30 resmi maça çıkan Salih Uçan, bu karşılaşmalarda takımına 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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