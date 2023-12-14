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Spor

Beşiktaş'ta gelen gideni arattı!

Beşiktaş'ın büyük umutlarla sezon başında Milan'dan kadrosuna kattığı Ante Rebic hayal kırıklığı yaratırken, Arabistan'a giden Kevin N'Koudou performansını katladı.

Sabah14 Aralık 2023 Perşembe 10:10 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gelen gideni arattı!
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Beşiktaş'ta 5 futbolcunun kadro dışı kalması sonrası gözler performansı düşük diğer oyunculara çevrildi.

Sezon başında Milan'dan büyük umutlarla transfer edilen Rebic, bugüne kadar oynadığı sınırlı sayıda maçlarda bile gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

'N'KOUDOU ARANIYOR!'

Beşiktaşlılar, Arabistan'da gösterdiği performans sonrası eski futbolcuları N'Koudou'yu arar hale geldi. Oynadığı dönemde sert eleştirilere maruz kalan N'Koudou zaman zaman da olsa maçı çevirecek hamlelerde bulunabiliyordu.

Rebic ise birçok maçta forma şansı bulamazken oynadığı karşılaşmalarda da performans olarak vasatın üstüne çıkamadı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasını bu sezon 15 kez terleten Rebic, 3 asist yaptı.

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