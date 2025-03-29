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Spor

Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

IHA29 Mart 2025 Cumartesi 15:01 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
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Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni; Başkan Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri, divan ve kongre üyeleri, altyapı sporcuları ile taraftarların katılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Değerli divan kurulu üyelerimiz, kongre üyelerimiz ve Beşiktaş'a gönül veren kıymetli taraftarlarımız, Beşiktaş'ımızın geleneksel hale gelen bu bayramlaşma töreninde ilk kez Camia Başkanı olarak sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Umarım nice güzel bayramlar yaşarız. Mübarek Ramazan ayının sonuna geldik. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ediyorum. Bu akşam ezeli rakibimizle önemli bir müsabaka oynayacağız. Derbinin fair-play içinde geçmesini umut ediyorum. Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum. Takımımızın şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanacağına, bize çifte bayram yaşatacağına yürekten inanıyorum.

Derbide takımımızın en büyük destekçisi hiç şüphesiz yine büyük taraftarımız olacaktır. Bu maçta taraftarlarımıza önemli bir görev düşüyor. Birlik ve beraberlik içinde olalım, 90 dakika boyunca sadece maça odaklanalım. Son düdüğe kadar takımımızı büyük bir coşkuyla destekleyelim.

Beşiktaşımızı layık olduğu güzel geleceğe kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin desteğini hissetmek bizleri mutlu ediyor ve yorgunluğumuzu unutturuyor. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda önümüzde hiçbir şey duramaz.

Futbol Takımımıza derbide başarılar diliyor, mabedimizi dolduracak taraftarlarımıza verecekleri destek için şimdiden teşekkür ediyor, bir kez daha camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla tebrik ediyorum."

Bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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