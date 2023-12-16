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Spor

Beşiktaş'ta gençler parlıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçında şans verdiği altyapıdan yetişen genç futbolcular performansları ile göz doldurdu.

Sabah16 Aralık 2023 Cumartesi 11:35 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gençler parlıyor
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Beşiktaş, Konferans Ligi'ne 2-0'lık Lugano galibiyeti ile veda ederken, en önemli kazançlarından birisi de genç oyuncular oldu.

Rıza Çalımbay, Emrecan Terzi'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Altyapıdan toplam 7 futbolcu görev yaptı.

Kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Batur Kömeç, Semih Kılıçsoy, Emirhan Delibaş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu takımda yer alan diğer genç isimlerdi.

Ersin, kalesine isabet eden 5 şutu da çıkarırken Emrecan güzel performansını golle süslemeyi başardı. Semih Kılıçsoy'da ilk 11'e göz kırptı.

  • beşiktaş
  • lugano konferans ligi
  • Emrecan Terzi
  • Demir Ege Tıknaz

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