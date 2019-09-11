Beşiktaş’ta gençlik ateşi

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BEŞİKTAŞ, 2019-2020 sezonunda Süper Lig’de mücadele edeceği takım kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) iletti. Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından belirlenen 28 kişilik listede 20 yaş ve altında 6 oyuncunun yer alması dikkat çekti. Listede 20 yaşındaki Güven Yalçın ile Muhayer Oktay, 19 yaşındaki Erdem Seçgin ile Kartal Kayra Yılmaz ve 18 yaşındaki genç yetenekler Ersin Destanlıoğlu ile Erdoğan Kaya da kendisine yer buldu. Satılması planlanan Lens’in de kadroda yer alması dikkat çekti.

Kartal’ın milli gururu Dorukhan

A Milli Takım’ın Moldova ile oynadığı maçta Cenk Tosun’a attığı akıl dolu pasla harika bir asiste imza atan Dorukhan Toköz, Beşiktaş’ın da gururu oldu. Siyah-Beyazlı kulüp, Twitter hesabından Dorukhan’ın Ay-Yıldızlı formalı fotoğrafını paylaşıp, “Milli Takım formasıyla sahaya çıktığı son 2 maçta 1 gol, 2 asist. Gurur” yazarak genç oyuncuyu tebrik etti.