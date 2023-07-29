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Spor

Beşiktaş'ta Ghezzal için önlem!

Beşiktaş, geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrası formasından uzun süre uzak kalan Rachid Ghezzal'ın aynı sorunu yaşamaması için tüm önlemleri aldı.

Fanatik29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Ghezzal için önlem!
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Beşiktaş'ta geçen sezon ayak parmağından yaşadığı sıkıntı yüzünden istikrarsız bir görüntü çizen Rachid Ghezzal'ın, yeni sezona da sorun şekilde başlaması kafaları karıştırdı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, ciddi bir sorununun olmadığını dile getirdiği Ghezzal'ın, bir kez daha benzer bir sorunu yaşamaması için hem sağlık ekibi hem de teknik heyet, tüm önlemleri almış durumda.

Cezayirli futbolcu, geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 11 maçta süre buldu. Ghezzal, bu maçlarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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