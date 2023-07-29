Beşiktaş'ta Ghezzal için önlem!

Beşiktaş'ta geçen sezon ayak parmağından yaşadığı sıkıntı yüzünden istikrarsız bir görüntü çizen Rachid Ghezzal'ın, yeni sezona da sorun şekilde başlaması kafaları karıştırdı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, ciddi bir sorununun olmadığını dile getirdiği Ghezzal'ın, bir kez daha benzer bir sorunu yaşamaması için hem sağlık ekibi hem de teknik heyet, tüm önlemleri almış durumda.

Cezayirli futbolcu, geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 11 maçta süre buldu. Ghezzal, bu maçlarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.