Beşiktaş'ta Ghezzal mesaisi! Derbiye hazırlanıyor

Özellikle Beşiktaş formasını ilk kez giydiği 2020- 21 sezonunda fırtına gibi esen Rachid Ghezzal, kazanılan son şampiyonlukta önemli işler yapmıştı. Ancak geçen yıl sakatlıklarla boğuşan yıldız futbolcu, takıma hiçbir katkı sağlayamadı.

Şenol Güneş, yeni sezon öncesi onu en büyük kozlarından biri olarak görse de 31 yaşındaki oyuncu, temmuz ayında yeniden sakatlık yaşadı. Bu kez acele etmeden sabırla bekleyen Ghezzal, hem çalışmalarına hem de tedavisine büyük özen gösterdi.

TRABZON DEPLASMANINDA YEDEK SOYUNACAK

Kontrollü bir şekilde dönüşe hazırlanan tecrübeli futbolcunun, yaz döneminde sakatlanmadan önceki durumundan daha güçlü olduğu kaydedildi. Sivasspor maçında 3 dakika görev alan Ghezzal'ın, Trabzonspor deplasmanında da yedek soyunacağı ve gidişata göre sonradan oyuna gireceği belirtildi. Ghezzal'ı yeni transfer olarak gören Güneş'in, talebesinin aldığı süreleri yavaş yavaş artırarak maç ritmini bulmasını istediği öğrenildi.