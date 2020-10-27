Beşiktaş'ta Ghezzal ve Rosier'e geçer not

DHA 27 Ekim 2020 Salı 10:39 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 10:39

Süper Lig'de oynadığı son üç maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yenerek derin bir nefes aldı. Bu galibiyetle puanını 7'ye çıkaran siyah beyazlılar bir maçı eksik olarak 12'nci sırada yer alıyor.

Ligde son maçını 22 gün önce oynayan Beşiktaş, milli maç arasının ardından 5'inci haftayı da BAY geçmişti. Denizlispor deplasmanında Josef'in kırmız kart gördüğü 67'nci dakikaya kadar 22 günlük arayı iyi değerlendirdiği gözlenen Sergen Yalçın'ın öğrencilerinin, 10 kişi kaldıktan sonra eskiyi hatırlatması dikkatlerden kaçmadı. Siyah beyazlılar 10 kişi kaldıktan sonra değişikliklere rağmen oyunu tutmayı başaramadığı gibi, skorun 3-2'ye gelmesine de engel olamadı.

Beşiktaş'ın bundan sonraki hedefi önümüzdeki hafta sahasında ağırlayacağı Yeni Malatyaspor'u da yenerek çıkışa geçmek olacak.

DEFANSIN GOL YEME HASTALIĞI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ta bu sezon takım savunmasında ciddi eksikler görüldüğü gibi, defans oyuncularının bireysel hataları da öne çıkıyor.

Siyah beyazlılar geçen sezonki savunma hattını Vida haricinde tamamen değiştirmesine ve 3 yeni transfer yapmasına rağmen, oynadığı her maçta gol yemekten kurtulamadı. 7 resmi ve bir hazırlık maçında toplam 15 gol yiyen Beşiktaş, maç başına gol yeme oranında 2'ye yaklaşarak savunma anlamında oldukça kötü bir istatistiğe sahip oldu. Beşiktaş aynı maçlarda 15 gol atarak bu sezonki toplam averajını sıfırda tuttu. Siyah beyazlılar lig maçlarında ise 8 gol atıp 9 gol yiyerek 6'ncı haftayı -1 averajla kapattı.

ATİBA HUTCHİNSON YAŞLANMIYOR

Denizli'de 3 haftalık kazanamama serisine son veren Beşiktaş'ta, takımın en yaşlı ve aynı zamanda belki de yaşlanmayan tek oyuncusu olan Atiba Hutchinson, geceye damga vuran futbolcu oldu.

Karşılaşmanın 13'üncü dakikasında Beşiktaş'ın ilk golünü atan 37 yaşındaki Atiba, Aboubakar'ın attığı penaltıyı da kazandıran isimdi. Bu sezon 6 resmi maçın 5'inde 90 dakika sahada kalan Atiba, 1 gol ve 2 asistle oynadı. Siyah beyazlılarda 8'inci sezonunu geçiren Kanadalı oyuncu en skorer sezonunu geçen yıl yaşamış ve sezonu 6 gol, 6 asistle tamamlamıştı. Atiba, Beşiktaş'ta genelde 6 numarada oynamasına rağmen 258 maçta 20 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

GHEZZAL VE ROSİER GÖZ DOLDURDU

Siyah beyazlılarda dün gece performansı merak edilen yeni transferler Ghezzal ve Rosier de ilk maçlarında göz doldurdu.

Sakatlığını yeni atlatan ve takımla sadece birkaç antrenmana çıkabilen Ghezzal, oyunda kaldığı süre içinde oldukça olumlu bir görüntü sergilerken, Rosier ise hızı ve hırsı ile dikkat çekti. Ghezzal Beşiktaş'ın attığı 3'üncü golün atak başlangıcını hazırlayan futbolcu oldu, Rosier de golün asistini yaptı.