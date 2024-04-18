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Spor

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerine Adama Traore

Gelecek sezon için hazırlıklara başlayan Beşiktaş, Cezayirli Rachid Ghezzal'ın yerine Fulham forması giyen Adama Traore'yi gündemine aldı.

Takvim18 Nisan 2024 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerine Adama Traore
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Beşiktaş yönetiminin, Kadın Basketbol takımının London Lions maçı için gittiği İngiltere'de Fulham kulübünün yetkilileri ile Adama Traore hakkında bir görüşme yaptıkları öne sürüldü.

GHEZZAL YERİNE GELECEK

Sezon başında Wolverhampton'dan kadroya katılan ancak geçirdiği 2 büyük sakatlık yüzünden sadece 13 maçta forma giyip 1 gol ve 2 asistle oynayabilen İspanyol kanat oyuncusunun sezon sonunda Fulham'dan ayrılabileceği ifade ediliyor.

Yönetimin Traore'yi, Cezayirli Rachid Ghezzal'ın yerine düşündüğü de gelen haberler arasında.

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