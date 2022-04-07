Beşiktaş'ta Gökhan Töre depremi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Gökhan Töre bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı ve çok az forma şansı buldu. Siyah beyazlılarda ikinci dönemini geçiren Gökhan Töre ile Beşiktaş'ın arılık kararı aldığı iddia edildi. Fanatik'in haberine göre Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal ile de yollar ayrılacak.

GÖKHAN TÖRE'NİN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a tekrardan dönen Gökhan Töre şampiyonluk yaşamış ve 22 maçta 3 gol 1 asistlik performans göstermişti. Bu sezon ise 16 maça çıkan Gökhan Töre sadece 2 maçta ilk 11 çıktı ve gol ya da asist üretemedi.