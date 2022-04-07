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Spor

Beşiktaş'ta Gökhan Töre depremi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Beşiktaş'ta Gökhan Töre depremi yaşanıyor. Siyah beyazlılar 30 yaşındaki oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş yeni sezonda sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre'yle masaya oturmayacak.

Fanatik7 Nisan 2022 Perşembe 19:28 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 19:28
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Gökhan Töre bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı ve çok az forma şansı buldu. Siyah beyazlılarda ikinci dönemini geçiren Gökhan Töre ile Beşiktaş'ın arılık kararı aldığı iddia edildi. Fanatik'in haberine göre Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal ile de yollar ayrılacak.

GÖKHAN TÖRE'NİN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a tekrardan dönen Gökhan Töre şampiyonluk yaşamış ve 22 maçta 3 gol 1 asistlik performans göstermişti. Bu sezon ise 16 maça çıkan Gökhan Töre sadece 2 maçta ilk 11 çıktı ve gol ya da asist üretemedi.

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