Beşiktaş'ta Gökhan Töre kabusu! Son karar verildi

star.com.tr 4 Şubat 2022 Cuma 20:29 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 20:29

Beşiktaş'ta Gökhan Töre, sergilediği kötü performansla sık sık eleştiri konusu oldu. Bu sezon hiç gol ve asist katkısında bulunamayan Gökhan Töre'nin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Beşiktaş yönetiminin sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda yollarını ayırması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA GÖKHAN TÖRE KAYBOLDU

Bu sezon resmi maçlarda 16 kez şans bulan Gökhan Töre, 327 dakika sahada kalırken gol ve asist yapamadı. Sadece 2 maçta 11'de yer alan Töre, golle en son 9 ay önce buluşmuştu. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu kötü performansıyla sık sık eleştiri konusu oldu.

GÖKHAN TÖRE'YE YOL GÖRÜNDÜ

Beşiktaş'ın 2014 yazında 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Rubin Kazan'dan kadrosuna kattığı Gökhan Töre, son olarak Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a bedelsiz olarak gönderilmiş 2020 yazında bonservissiz bir şekilde tekrar transfer edilmişti. Beşiktaş'ta dibi gören performansıyla dikkat çeken 30 yaşındaki Gökhan Töre ile sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor.