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Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin kaderi belli oldu

Beşiktaş'ta çalışmalarına PAF takımıyla devam eden Gökhan Töre sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Ocak ayında Beşiktaş’tan ayrılması gündeme gelen, fakat son bir kararla takımda kalan Gökhan Töre’nin PAF takımıyla antrenmanlara çıkması oyuncuda psikolojik anlamda infiale yol açtı.
 
GÖKHAN TÖRE'NİN DURUMU NETLEŞTİ
 
Yönetimin ‘Affedelim’ teklifine Şenol Güneş’in ‘PAF takımında devam etsin’ iddiaları Gökhan Töre’yi derinden sarsarken tecrübeli futbolcunun menajeri Ali Pektaş’ın açıklamaları Töre hakkında alınan kararları ortaya çıktı. Şu anda Beşiktaş’ta çalışmalarına aralıksız devam eden ve kendisini hazır tutmak isteyen Gökhan Töre’nin sezon biter bitmez siyah beyazlı kulüpten ayrılacağı belirtilirken, 28 yaşındaki milli futbolcunun kariyerine yurtdışında devam edeceği öğrenildi.
 
'İTALYAN KULÜBÜYLE ANLAŞAMADIK'
 
Devre arası transfer döneminde bir İtalyan kulübüyle masaya oturduklarını fakat ücret konusunda anlaşamadıklarını sözlerine ekleyen Ali Pektaş, Gökhan Töre’nin sezon sonunda bonservisini eline almasıyla Serie A ya da La Liga takımlarından birini seçeceği ifade edildi.

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