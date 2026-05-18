  • Beşiktaş'ta gol yükünü Orkun Kökçü çekti
Spor

Beşiktaş'ta gol yükünü Orkun Kökçü çekti

Trendyol Süper Lig'i 60 puanla 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, siyah-beyazlılarda en çok gol atan isim oldu.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 11:49
Beşiktaş'ta ligde takımın en golcüsü kaptan Orkun Kökçü oldu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu sezonu 8 golle tamamlarken devre arasında takımdan ayrılan Tammy Abraham, 7 golle ikinci sırada yer aldı.

Kış transfer döneminde takıma dahil olan Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh ise 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Takımdan ayrılışı gündem olan Rafa Silva ise siyah-beyazlı ekibe 5 gollük katkı sağladı.

Beşiktaş'ta bu dört oyuncunun dışında Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Jota Silva 5'er, Tiago Djalo, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani ve Junior Olaitan 2'şer, Milot Rashica, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Emmanuel Agbadou ve Amir Murillo ise 1'er gol atma sevinci yaşadı.

