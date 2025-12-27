İSTANBUL 7°C / 1°C
28 Aralık 2025 Pazar
  • Beşiktaş'ta golcü arayışı! Kara Kartal forvet için düğmeye bastı
Spor

Beşiktaş'ta golcü arayışı! Kara Kartal forvet için düğmeye bastı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için Nottingham Forest forması giyen Arnaud Kalimuendo'yu gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Fransız golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

HABER MERKEZİ27 Aralık 2025 Cumartesi 23:47 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta golcü arayışı! Kara Kartal forvet için düğmeye bastı
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için de yeni bir isim için çalışmalara başladı.

TRT Spor'un haberine göre Siyah beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Arnaud Kalimuendo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

23 yaşındaki Fransız golcü, sezon başında Rennes'den 30 milyon euroya transfer oldu.

Rennes'de gösterdiği performansla dikkat çeken Arnaud Kalimuendo, Ağustos ayında Nottingham Forest'a imza attı. İngiliz kulüp, oyuncu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

PERFORMANSI

Arnaud Kalimuendo, bu sezon 13 maçta 386 dakika süre aldı. Fransız santrfor, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan oyuncunun kulübü ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

