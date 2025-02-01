Ligde şampiyonluk yarışına erken havlu atan ve son olarak Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş, skorer bir golcü arıyor. Forma giydiği son 14 maçta 2 gol kaydeden Immobile'nin hem yaşlanması (34) hem de düşen performansı endişe veriyor. İtalyan santrafor, Twente maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Başkan Serdar Adalı ve ekibi golcü arayışlarında rotayı İngiltere'ye çevirdi. Geçen sezon Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu'yla temasa geçen Adalı, olumlu sinyal aldı. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in onay vermesi halinde Southampton ile resmi görüşmelere başlanacağı öğrenildi.

PREMIER LİG'DE SÜRE ALAMIYOR

2023-24 sezonunda Trabzonspor forması altında 25 maçta forma giyip 17 gol ve 4 asist kaydeden 2 metrelik golcü oyuncu, bu sezon yeterli süre alamıyor. Premier Lig ekibi Southampton forması altında bu sezon sadece 491 dakika süre alabilen 30 yaşındaki santrafor, 1 gol kaydedebildi. Midtjylland'dan 2019 yılında 6 milyon bonservisle Genk'e transfer olan Onuachu, Belçika ekibinde 4 sezonda 85 gol attı. Bu performansla Ada yolunu tutan Nijeryalı'nın güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Yaz transfer döneminde İngiliz ekibi, Trabzonspor'dan satış için 17 milyon euro talep etmişti.