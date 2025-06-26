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Spor

Beşiktaş'ta golcü listesi netleşiyor! Öncelik Patrik Schick

Beşiktaş'ta forvet transferi için çalışmalar hızlandı. Siyah-Beyazlılar, Leverkusen forması giyen Patrik Schick'i listenin başına yazarken, Roma'da forma giyen Tammy Abraham için de gelişmeleri takip ediyor.

Akşam26 Haziran 2025 Perşembe 08:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta golcü listesi netleşiyor! Öncelik Patrik Schick
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İtalyan basını, Beşiktaş'ın golcü transferinde önceliğinin Patrik Schick olduğunu duyurdu. Alman Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Çek golcü, düşük maaşı nedeniyle transfere sıcak bakıyor.

Ancak piyasa değeri 27 milyon euro olan golcünün bonservis bedeli düşündürüyor. Tecrübeli golcü, bu sezon Leverkusen'de tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 27 gol atarken, 1 de asist yaptı. Schick'in, Alman ekibiyle sözleşmesi 2027'de sona eriyor. İtalyan Romagiallorossa.it'e göre Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer golcü de Roma'da forma giyen Tammy Abraham. İtalyanlar, Jose Mourinho'nun transfer ettiği Abraham'dan kurtulmak istiyor. 8 milyon euroluk maaşı transferin önündeki en büyük engel. Inter'in oyuncusu olan Mehdi Taremi ise menajerler tarafından önerilse de Beşiktaş'ın hocası Ole Gunnar Solskjaer, sıcak bakmıyor.

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