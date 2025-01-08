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Spor

Beşiktaş'ta gözler Bodrum FK maçında

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 18:42 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gözler Bodrum FK maçında
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, 1,5 saat süren antrenmanda dün oynanan Net Global Sivasspor maçında forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas ve top kapma çalışmalarının ardından dar alan oyunları ve dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.

Beşiktaş, Sipay Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın 11.30'da yapacağı idmanla sürdürecek.

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