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Spor

Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrildi! Hedef mutlak galibiyet

Bu sezon ligde istenilen puanları alamayan Beşiktaş'ta gözler Galatasaray ile oynanacak derbiye çevrildi. Siyah beyazlı ekip bu maçı kazanarak taraftara kendini affettirmek istiyor. İşte detaylar...

AKŞAM24 Mart 2025 Pazartesi 09:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrildi! Hedef mutlak galibiyet
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Beşiktaş'ta gözler G.Saray derbisine çevrildi... Bu sezon gösterdiği kötü performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibini yenerek kara bulutları üzerinden atmayı planlıyor. Bu planı sorunsuz bir şekilde çözmek için hem yönetim hem de teknik heyet çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Yönetim, derbi için özel bir prim hazırlığında. Teknik heyet ise G.Saray'ın artı ve eksiklerini analiz etmiş durumda...

CAMİAYA MORAL OLACAK

Ole Gunnar Solskjaer, puan kaybettikleri maçları da detaylı bir şekilde analiz etti. Norveçli çalıştırıcı, 29 Mart'ta oynanacak derbide alacağı galibiyetle taraftarlara kendisini affettirmek istiyor. Sezonu Türkiye Ziraat Kupası ile taçlandırmak isteyen siyah beyazlılar, Süper Lig'de de üst basamaklarda yer alarak önümüzdeki sezona daha moralli girmek istiyor. Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başında 11 maçta 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı, 22 puan topladı.

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