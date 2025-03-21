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Spor

Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisinde

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

AA21 Mart 2025 Cuma 19:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisinde
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1 saat sürdü.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma idmanının ardından minyatür kale maç yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş-Galatasaray müsabakası, 29 Mart Cumartesi saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

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