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Spor

Beşiktaş'ta gözler Gedson'un dönüşünde

Beşiktaş, yıldız oyuncusu Gedson Fernandes'in dönüşünü bekliyor. Sakatlığı sebebiyle son üç lig maçını kaçıran başarılı orta sahanın Konferans Ligi'nde oynanacak Lugano maçına yetişmesi için yoğun uğraş veriliyor.

Fanatik3 Ekim 2023 Salı 10:40 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gözler Gedson'un dönüşünde
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Beşiktaş'ta omzundaki sakatlık sebebiyle son 3 lig maçında görev alamayan Gedson Fernandes için seferberlik başladı.

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge'le oynadığı karşılaşmada omzundan sakatlanan Gedson Fernandes, bundan dolayı Kara Kartal'ın son 3 lig mücadelesinde forma giyememişti. Kayserispor, Adana Demir ve Konyaspor mücadelelerinde takımını yalnız bırakan Portekizli futbolcunun orta sahadaki eksikliği, oldukça hissedilmişti.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEK ZORUNDA KALDI

İlk olarak Gedson'un yerini Oxlade Chamberlain'le doldurmaya çalışan teknik direktör Şenol Güneş, 2 maçlık denemenin ardından bundan vazgeçmişti. Güneş, önceki gün Gedson'un 11'deki yerinde Bakhtiyor Zaynutdinov'a görev verip sistem değişikliğine gitmek durumunda kalmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ YOLUNU GÖZLÜYOR

Gedson olmayınca savunma ve hücum hattındaki bağlantıyı kurmakta zorlanan Güneş, tecrübeli futbolcunun kadroya döneceği günü adeta iple çekiyor.

SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Takım çalışmalarında yer alsa da son maçlarda riske edilmeyen başarılı oyuncuyu perşembe günü Lugano'yla oynanacak UEFA Konferans Ligi müsabakasına yetiştirmek için seferberlik başlatıldığı ifade edildi.

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