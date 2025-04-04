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Spor

Beşiktaş'ta gözler Kasımpaşa maçında

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

AA4 Nisan 2025 Cuma 17:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gözler Kasımpaşa maçında
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Göztepe maçında forma giyen oyuncular ise salonda yenilenme çalışması yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, bir günlük iznin ardından 6 Nisan Pazar günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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