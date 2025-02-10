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Spor

Beşiktaş'ta gündem Alvyn Sanches! İşte İsviçre ekibinin istediği rakam

Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Beşiktaş gaza bastı. Siyah beyazlı ekip, Lausanne-Sport'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alvyn Sanches ile ilgileniyor. İsviçre ekibinin transfer için istediği rakam belli oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 15:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gündem Alvyn Sanches! İşte İsviçre ekibinin istediği rakam
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Beşiktaş, orta saha transferi konusunda harekete geçti.

Sport 1'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Lausanne-Sport forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alvyn Sanches ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusunun şartlarını sorduğu belirtildi. İsviçre ekibi Lausanne-Sport, Sanches için 9 milyon euro bonservis talebi bekliyor.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Sanches'in kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ana mevkisi orta saha olan 21 yaşındaki futbolcu, on numarada ve en uçta da görev alabiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 26 maçta süre bulan Alvyn Sanches, 13 gol attı ve 4 asist yaptı.

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