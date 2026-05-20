Spor

Beşiktaş'ta gündem Jorge Sampaoli

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken Jorge Sampaoli ismi gündeme geldi. İddiaya göre siyah-beyazlı yönetim, Arjantinli çalıştırıcıyı yeni sezon öncesi ana adaylardan biri olarak değerlendiriyor.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2026 Çarşamba 01:44
ABONE OL

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları kapsamında Jorge Sampaoli ismi gündeme geldi.

Bolavip'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, yeni sezon öncesinde takımın başına geçmesi için Arjantinli teknik adamı ana adaylardan biri olarak belirledi.

Son olarak Atletico Mineiro'da görev yapan Sampaoli'nin, kariyerine devam etmek için gelecek teklifleri beklediği aktarıldı.

PERFORMANSI

Son olarak Atletico Mineiro'da görev yapan Arjantinli teknik adam, 33 maçta 10 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergilemişti.

