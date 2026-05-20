Beşiktaş'ta gündem Jorge Sampaoli

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları kapsamında Jorge Sampaoli ismi gündeme geldi.

Bolavip'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, yeni sezon öncesinde takımın başına geçmesi için Arjantinli teknik adamı ana adaylardan biri olarak belirledi.

Son olarak Atletico Mineiro'da görev yapan Sampaoli'nin, kariyerine devam etmek için gelecek teklifleri beklediği aktarıldı.

PERFORMANSI

Son olarak Atletico Mineiro'da görev yapan Arjantinli teknik adam, 33 maçta 10 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergilemişti.