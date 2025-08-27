İSTANBUL 28°C / 21°C
Beşiktaş'ta gündem N'Golo Kante! Transferde rakip 2 dünya devi

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Suudi basınında çıkan habere göre siyah beyazlı ekip, Al İttihad forması giyen 34 yaşındaki deneyimli futbolcuyu N'Golo Kante'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

27 Ağustos 2025 Çarşamba 08:51
Yaptığı sürpriz transferlerle şampiyonluğun güçlü adaylarından biri haline gelen Beşiktaş'ın ön libero için deneyimli Fransız yıldız N'Golo Kante'yi gündemine aldığı iddia edildi. Suudi Arabistan basını geçen sezon Al İttihad'da şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki yıldızın, Avrupa futboluna dönmek istediğini duyurdu. Kante'ye Beşiktaş'ın yanı sıra Monaco ve Paris Saint Germain'in de talip olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR

Daha önce bu bölgeye Ndidi'yi transfer eden Beşiktaş, Al Musrati'yi ise göndermek istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemindeki Kante futbol kariyerinin en parlak günlerini Chelsea'de yaşadı. İngiliz kulübüyle 269 maça çıkan Kante, 13 gol ve 16 asistlik performans gösterdi. Al İttihad'da ise 80 maçta 8 gol atıp, 10 asist yaptı. Fransız oyuncunun Suudi ekibiyle 1 sezonluk daha sözleşmesi var.

