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Spor

Beşiktaş'ta gündem Rey Manaj! Sivasspor ile temasa geçildi

Bu sezon ligde erken havlu atan ancak Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların forvet pozisyonu için Sivasspor ile çok iyi bir çıkış yakalayan Rey Manaj'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

9 Mayıs 2024 Perşembe 23:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gündem Rey Manaj! Sivasspor ile temasa geçildi
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Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ederken bir taraftan da transfer çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ, REY MANAJ'IN FİYATINI SORDU!

Siyah-Beyazlı yönetim, bu sezon gösterdiği etkili performansla transferin gözdesi haline gelen Rey Manaj için Sivasspor'la temasa geçti.

Beşiktaş'ın kırmızı-beyazlı ekibe yıldız golcünün fiyatını sorduğu Sivasspor'un ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ PARA + 2 FUTBOLCU TEKLİF ETTİ!

10 milyon Euro'yu çok bulan Beşiktaş cephesi, Sivasspor'a daha düşük bir bonservis bedeli ve bazı oyuncuları vermeyi teklif etti.

Sivasspor'a beş futbolcunun bulunduğu bir liste veren siyah-beyazlılar, bu listeden 2 futbolcuyu bonservisiyle verebileceklerini iletti.

Görüşmeler devam ederken henüz bir anlaşma sağlanmadığı, Sivasspor'un yurt içi ve yurt dışından başka takımlarla da görüştüğü öğrenildi.

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