Beşiktaş'ta sezon sonuna yaklaşılırken "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu da gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Rota yavaş yavaş yerli isimlere çevrilirken yabancılar da göz ardı edilmiyor.

SERGEN YALÇIN AĞIR BASIYOR

Futbolla ilgilenen yöneticilerin arasında Sergen Yalçın'ı isteyenlerin sayısı, diğerlerine göre daha fazla.

7 YÖNETİCİNİN 3'Ü İSTİYOR

Antalyaspor'dan ayrılacak olan ve telefon üzerinden görüşme yapılan Yalçın'ı 7 yöneticinin 3'ü takımın başında görmek istiyor.

2 GÜNEŞ, 1 NURİ, 1 YABANCI

İki yönetici Şenol Güneş'ten yana tavır alırken, biri Nuri Şahin'in, diğeri ise yabancının daha doğru olacağını düşünüyor.

MARCELO GALLARDO ÖNERİSİ GELDİ

Bu arada sezon bitiminde Al-İttihad'dan ayrılması beklenen Marcelo Gallardo, Beşiktaş'a tavsiye edildi. Kariyerinde 14 kupa olan Arjantinli teknik adam, River Plate'teki başarıları ile dikkat çekmişti. Siyah-beyazlı yönetimin yapılan tavsiyeleri dikkate alarak Gallardo'yu da değerlendirdiği gelen bilgiler arasında.