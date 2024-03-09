Beşiktaş bu sezon Trendyol Süper Ligi 3. sırada tamamlamak ve diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılar bu anlamda devre arasında kadrosuna önemli yıldızları takviye etmişti. Beşiktaş'ta takıma katılan oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor.

Bu anlamda takımdaki durumu büyük bir belirsizlik haline gelen isimlerden birisi de Vincent Aboubakar oldu.

Siyah-beyazlı taraftarların kendisinden çok şey beklediği Kamerunlu oyuncu bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin bir hayli altında kaldı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen, ardından Santos tarafından çok az süre verilen Kamerunlu oyuncunun Samet Aybaba'dan bir görüşme talep ettiği ancak henüz olumlu yanıt almadığı belirtildi