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Spor

Beşiktaş'ta gündem yeniden Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş, Umut Meraş transferinde istediği sonucu alamaması halinde eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı gündemine alacak.

Sabah11 Eylül 2023 Pazartesi 10:57 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gündem yeniden Rıdvan Yılmaz
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Eric Bailly'yi kadrosuna katmasının ardından transferde beklemeye geçen Beşiktaş'ta gözler Umut Meraş'ın durumuna çevrildi.

Başakşehir ve Samsunspor'un talip olduğu sol bekin, daha fazla oynayabilmek adına gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi.

RIDVAN YILMAZ APRONDA

Ayrılık olasılığı nedeniyle liste oluşturan siyah beyazlılar, eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'ı da gündemine dahil etti.

Ancak 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı ve Rangers'ta kalmak istediği belirtildi.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Beşiktaş'ın listesinde Levent Mercan ve Cenk Şen de bulunuyor. Levent'in Karagümrük'le sözleşme yenilemesi nedeniyle bu transfer zor gözükürken, Kartal'ın Cenk için henüz Bodrumspor'la temasa geçmediği kaydedildi.

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