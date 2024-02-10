Beşiktaş'ta gurbetçi yıldızın defteri kapandı

Beşiktaş transfer döneminin son gününde Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap'ta forma giyen Başar Önal'ı gündemine almıştı.

19 yaşındaki sol kanat için girişimler yapıldı. Ancak transfer, finalize edilemedi.

Beşiktaş Yönetimi, bu gelişmenin ardından şu an için transferden çekilme kararı aldı. Yaz transfer döneminde girişimlerin tekrardan başlaması bekleniyor.

26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon De Graafschap formasıyla 26 resmi maça çıkan Başar Önal bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.