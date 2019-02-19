Beşiktaş'ta Guti’ye şans doğdu
İtalyan ve İspanyol basını, Şenol Güneş’ten sonra takımın başına Guti’nin geçeğini iddia ediyor.
İspanyol basını, “Lopetegui’nin ayrılmasının ardından Real Madrid’de teknik direktör olarak ismi anılan Guti için bu kez de Beşiktaş şansı doğdu. Şenol Güneş’le birlikte stajını da yaptı” yorumunda bulundu.
Akşam
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