Beşiktaş'ta Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi, idari ve mali bakımlardan ibra edilmedi.

İBRA EDİLMEDİ

Siyah-beyazlılarda gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurul toplantısında eski başkan Hasan Arat ve yönetimi, yapılan oylama sonucunda idari ve mali açıdan ibra edilmedi.

1 YIL İHRAÇ EDİLDİ

Disiplin Kurulu'nun Hasan Arat'ın kulüpten 1 yıl süreyle uzaklaştırılması yönünde aldığı karar, yönetim kurulu tarafından idari ve mali kongreye taşındı. Kongrede yapılan oylama sonrası Hasan Arat 1 yıl süreyle kulüpten uzaklaştırıldı.