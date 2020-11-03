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Spor

Beşiktaş'ta Hasic sevinci

Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanında, sakatlığı geçen Ajdin Hasic de takımla çalışmalara katıldı.

IHA03 Kasım 2020 Salı 12:24 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 12:30
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Denizlispor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle ligde puanını 10 yapan Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında karşı karşıya geleceği Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmada sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Erdoğan Kaya yer almadı. Geçtiğimiz hafta yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Ajdin Hasic ise bugün takımla antrenmanlara başladı. Sakatlığı süren isimlerden Kevin N’Koudou’nun iyileştiği ve bu hafta içi takıma dahil olacağı açıklandı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Basına açık bölümde ısınma hareketleri yapan siyah-beyazlılar, ardından 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, basına kapalı bölümde ise Gaziantep FK maçının taktiği üzerinde durdu.

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