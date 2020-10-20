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Spor

Beşiktaş'ta Hasic ve Atakan Üner sakatlandı

Beşiktaş'ın genç kanat oyuncuları Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sağlık durumlarıyla ilgili siyah beyazlı kulüpten bir açıklama yayımlandı.

DHA20 Ekim 2020 Salı 17:22 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 17:22
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Beşiktaş Kulübü, futbolcular Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Ajdin Hasic’in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner’in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir. İki futbolcumuzun da tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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